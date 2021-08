Brandenburgweit öffnen seit vielen Jahren Künstler am 1. Maiwochenende ihre Ateliertüren für die Öffentlichkeit – manche nur an diesem Tag. Coronabedingt wurde die Tage der offenen Ateliers auf den 21. und 22. August 2021 verlegt. Speziell für die Region Seenland Oder-Spree hat das Netzwerk Kulturtourismus wieder eine Broschüre mit vielen Infos zu über 80 Einrichtungen publiziert. Auch Ateliers in Märkisch-Oderland werden ihre Türen ...