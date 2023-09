Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen, mit Badeausflügen zu den umliegenden Seen ist es bald vorbei. Aber auf Wasservergnügen müssen die Menschen in der Region trotzdem nicht bis zum nächsten Sommer warten. In Kostrzyn nad Odrą nahe der Grenze entsteht ein Hallenbad, das im April 2024 eröffn...