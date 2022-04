„Dringend Hilfe gesucht!“ – Mit einer Mail hat sich Heidelinde Geries vom Seelow und Umgebung (ehemals Behindertenverband Seelow) an moz.de gewandt. Am Mittwoch, den 14. April, wurde das Fahrzeug des Vereins durch einen Verkehrsunfall zerstört. „Mit dem Verlust unseres Fahrzeuges können wir den Mitgliedern den Großteil unserer Hilfestellungen nicht mehr anbieten“, so Geries.