Geöffnet auch bei Regenwetter: Die Bürgerservicestelle in Neuhardenberg, als Außenstelle des Amtes Seelow-Land, gibt es seit einem Jahr. Sie ist fünf Tage die Woche für Besucher zugänglich. Öffnungszeiten stehen am Aufsteller, erreichbar ist das Gebäude dank Rampe auch für Rollstuhlfahrer und Familien mit Kinderwagen. Wie war der Zulauf in den ersten zwölf Monaten? © Foto: Cornelia Link-Adam