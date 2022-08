Sieben Jahre lang fand die Wild Motors & Beach Party am Helenesee in Frankfurt (Oder) statt, seit 14 Jahren sind die Akteure vom Verein Wild Cocks und Anhänger des Oderstädter Motorradvereins nun schon in Gusow-Platkow. Am Wochenende steigt somit die 21. Veranstaltung des Bikertreffens mit viel Mu...