Die Zahlen der einzuschulenden Kinder haben die Seelower Stadtverordneten veranlasst, ein städtisches Schulbauprogramm aufzulegen. Allein in Seelow werden im kommenden Schuljahr mehr als 90 Abc-Schützen erwartet, die in vier Klassen plus einer Sprachklasse lernen. Nach ersten Ideen zur Erweiterung...