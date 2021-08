Am Montag beginnt für 298.000 Schüler in Brandenburg das neue Schuljahr, darunter auch 23.000 Schulanfänger. Nach Angaben des Bildungsministeriums starten alle Schulen im Regelbetrieb mit vollem Präsenzunterricht. Weiterhin müssen Schüler und Schulpersonal zweimal in der Woche einen Corona-Schnelltest machen und in geschlossenen Räumen sind auch medizinische Masken zu tragen. Wie die Vorbereitungen auf den Schulstart im Oderland gelaufen s...