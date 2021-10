Aufgeregt nestelt Elias an seiner Weste. Extra fein angezogen hat sich der Neuntklässler, denn es wird wichtiger Besuch erwartet. Den will er an der Eingangstür der Woriner „Schule am Wald“, natürlich persönlich empfangen und in den Klassenraum bringen. Und tatsächlich: Wolf-Dietrich Kroll ...