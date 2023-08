Björn Casapietra hat ein Motto: „Musik muss Herz und Seele berühren sowie Hoffnung und Zuversicht unter die Menschen bringen, besonders in unruhigen Zeiten.“ Dem sei er seit Jahren treu geblieben, sagt er und wolle es auch weiterhin tun. Dazu passen die „Himmelslieder“, wie er sie nennt, ausgezeichnet. So möchte der Tenor am Sonnabend, 2. September, seinem Publikum in der Schinkelkirche in Neuhardenberg Titel wie „Amazing Grace“ oder Leonard Cohens „Hallelujah“ keinesfalls vorenthalten. Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Der Opernsänger wird immer wieder für seine hohe Musikalität, das außergewöhnlich baritonal warme Timbre seiner Stimme sowie seine Souveränität bei Stimmtechnik und Stil gelobt. All das kommt in den Kirchen, die Casapietra für seine Auftritte aussucht, besonders gut zur Geltung. So auch in der Schinkelkirche in Neuhardenberg. Casapietra selbst hängt die Latte hoch. Gegenüber der MOZ erklärt er: „Ich möchte spüren, dass meine Musik die Menschen berührt, verzaubert, mitreißt und ich es schaffe, ihre Herzen für einen Abend zum Glühen zu bringen, sodass die Sterne am Nachthimmel heller leuchten, wenn das Publikum nach Hause geht.“

Karten zum Ausdrucken und in Neuhardenberg

Karten für den Konzertabend mit Björn Casapietra in der Schinkelkirche von Neuhardenberg sind bei eventim.de zum Selbstausdrucken erhältlich – auch als Kombi-Ticket mit besseren Konditionen für Begleiter von Schwerbehinderten. Ganze 100 Eintrittskarten liegen aber auch in der Touristen-Information Neuhardenberg in der Karl-Marx-Straße zum Verkauf bereit.

„Vorige Woche sind die Tickets eingetroffen“, berichtet Jörg Hofmann. „Einige sind schon reserviert.“ Wer vor Ort kauft, erhalte die Karten sogar ein bisschen preiswerter als im Internet, informiert er. „Mit freier Platzwahl.“ Allerdings gebe es eine Einschränkung: „Wir akzeptieren nur Bargeld.“ Dafür bleibt die Touristen-Information am Veranstaltungstag bis kurz vor Konzertbeginn um 18.30 Uhr geöffnet, obwohl sie sonnabends eigentlich schon um 16 Uhr schließt.