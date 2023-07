Auch wenn die Motivation zum Blutspenden bei 30 Grad im Schatten nicht sonderlich hoch sein mag, ist es trotzdem gerade jetzt wichtig. Darauf weist der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost hin. Blutpräparate werden im Sommer oftmals dringend gebraucht – nicht zuletzt wegen des Anstiegs von Verkehrsunfällen während Ferienfahrten. Außerdem sind viele Blutspender selbst im Urlaub, wodurch sie Termine nicht wahrnehmen können und danach wegen Aufenthalten in Risikogebieten vor der nächsten Spende Wartezeiten berücksichtigt werden müssen.

3,5 Prozent der Bevölkerung spenden hierzulande regelmäßig Blut. Es ist unerheblich, welche Blutgruppe die Spender haben. Bei einer Blutspende werden 500 Milliliter entnommen – damit kann bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten geholfen werden. Der Blutspendedienst bittet auch in den heißen Sommermonaten und während Hitzewellen dringend darum, Blut zu spenden. Allerdings ist dabei einiges zu beachten.

Vor der Spende ausreichend essen und trinken

Darauf weist am Dienstag (18. Juli) auch die Kreisverwaltung von Märkisch-Oderland über die Biwapp-App hin. Blutspendern wird in der Meldung empfohlen, drei Liter Flüssigkeit am Tag trinken. „Wasser, Saftschorlen, Kräutertees – am besten lauwarm“, heißt es. Frisches Obst wie Melone und Ananas beispielsweise unterstützten die Flüssigkeitsaufnahme. Ebenso ratsam sei es, den Körper mit Kohlenhydraten zu versorgen. „Am besten etwas vor der Blutspende essen, sodass die Nahrung schon in Energie umgewandelt werden kann“, informiert die MOL-Kreisverwaltung.

Längere Aufenthalte und körperliche Anstrengung in der direkten Sonne sollte möglichst vermieden, eine Ruhepause von mindestens zehn bis 15 Minuten nach der Blutspende unbedingt eingehalten werden. Spenden können in Deutschland alle Personen, die zwischen 18 und 73 Jahre alt (Erstspender bis zur Vollendung des 65. Lebensjahrs) und gesund sind sowie mindestens 50 Kilogramm wiegen. Männer dürfen maximal sechsmal im Jahr spenden, Frauen viermal. Zur Blutspende ist der Personalausweis mitzubringen.