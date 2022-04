In Seelow , der Kreisstadt des Landkreises Märkisch-Oderland , ist eine Bombe gefunden worden. Sie soll nun am Donnerstag, 14.04.2022, zwischen 10:30 und 13:30 Uhr entschärft werden. Die Warnapp NINA hatte um 08:26 Alarm geschlagen. Vor Ort wird ein Sperrkreis eingerichtet, auch die Bundesstraße B167 ist betroffen. Sie wird am Knotenpunkt B167/B1 temporär gesperrt.