In Fichtenhöhe im Ortsteil Niederjesar ist in der Nacht zum Dienstag gegen Mitternacht eine Strohmiete in einer Lagerhalle in Brand geraten. Noch acht Stunden später waren die Feuerwehrleute auf der Milchviehanlage bemüht, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Es waren am Dienstagmorgen noch fün...