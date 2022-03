Die illegale Mülldeponie am ehemaligen Agrochemischen Zentrums in Letschin brennt. Nach Angaben der Feuerwehr vor Ort stehe das gesamte Gelände im Vollbrand. An den Löscharbeiten ist unter anderem die Feuerwehr aus Seelow beteiligt. Die Einsatzkräfte versuchen das Feuer einzudämmen.