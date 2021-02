Blick von der L36 in Richtung Schloss Wulkow: Der Streit um den vom Amt Neuhardenberg in Auftrag gegebenen Zaunbau um den Dorfteich, weil als Löschteich deklariert, ging auch in der Sitzung vom Amtsausschuss Neuhardenberg weiter. © Foto: Cornelia Link-Adam