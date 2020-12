Die komplette Umzäunung des Dorfteich unweit vom Schloss mit seinem Parkhotel direkt an der L36 sorgte am Donnerstagabend für heftige Debatten in der Sitzung der Gemeindevertretung von Neuhardenberg.Als Löschwasserteich deklariertDass man das gesamte Gewässer jüngst mit einem schmucken Metallza...