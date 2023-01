Hoher Sachschaden: Mitte März 2022 hielt die Feuerwehr lange Brandwache an der zerstörten Lagerhalle der PDA Produktions- und Dienstleistungsgesellschaft der Agrarwirtschaft mbH in Niederjesar, wo in der Nacht zuvor viele Strohballen für Kühe in Flammen standen. Nun muss sich der Brandstifter für diese Tat am Landgericht Frankfurt (Oder) verantworten – und für noch für einige andere. © Foto: Katja Gehring