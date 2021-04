Die Sorgen der Eltern in der Corona-Pandemie gehören auf den Tisch. Nur so könnten die Entscheidungen so gefällt werden, dass die Belastung, ja oftmals die Überbelastung von Eltern gemildert wird. Zu diesem Zweck haben sich Katrin Fischer, Mutter von acht Kindern, Alina Hermann, Mutter und Gesam...