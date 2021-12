Corona in MOL

Jeden Freitag gibt es bei Dr. Wolfram Steinborn in Seelow die Corona-Impfung. In seiner Praxis findet dann keine reguläre Sprechstunde statt. Das Wartezimmer ist voll. Auch ich will mir meine Booster-Impfung abholen. Im Schlepptau habe ich meine Angst vor dem Pieks und Gedanken zu Nebenwirkungen.