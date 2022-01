Die Anzahl der Fälle der Virusvariante Omikron steigt im Landkreis Märkisch-Oderland weiterhin rasant an. Waren am Dienstag noch 70 Fälle mit der Variante aus Südafrika gemeldet worden, sind es laut des Lageberichts des Landkreises am Freitag, 7. Januar, bereits 128 neue Fälle und damit ein Zuw...