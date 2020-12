Marcel Bräuer vom Kreis-Gesundheitsamt in Seelow befasst sich wie viele seiner Kollegen in diesen Tagen nicht mit seinem eigentlichen Aufgabengebiet. Dafür ist er innerhalb das Hauses auch in ein anderes Büro gezogen. Er fungiert als Teamleiter für zwölf Mitarbeiter des vom Landkreis eingericht...