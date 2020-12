Gestartet: Die Gemeinde Letschin hat am Freitagabend das bis 10. Januar sichtbare Projekt "EIN_LEUCHTEN Letschin 2020" erfolgreich in Letschin gestartet. Licht-Künstler Peter Michael Metzler setzt bis 14. Dezember verschiedene Lichtinszenierungen im Angerbereich um - wie hier schon sichtbar in einem leerstehenden Laden am Wohn- und Geschäftshaus am Kreisel der Küstriner Straße. © Foto: Cornelia Link-Adam