Das neue Schuljahr 2022/23, das am 22. August beginnt, soll mit so viel Normalität wie möglich starten – wünschen sich die Verantwortlichen im brandenburgischen Bildungsministerium . „Alle Schulen planen vollen Präsenzunterricht in allen Jahrgangsstufen. Es gilt, die Pflicht zur Teilnahme am ...