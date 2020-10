Zwei weitere Bewohner des Landkreises Märkisch-Oderland sind in den vergangenen Tagen an den Folgen von Covid-19 gestorben. Das teilte Pressesprecher Thomas Berendt am Montag mit Blick auf den zuletzt veröffentlichten Bericht vom 5. Oktober mit. Im April waren vier Risikopatienten ihrer Erkranku...