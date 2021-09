Bis auf die B 167 stauen sich die Autos der Besucher des Flugplatzfestes und des Ostblock Meetings in Neuhardenberg am Sonnabendvormittag. Darunter zahlreiche Modelle aus DDR-Zeiten. „Wir freuen uns über die riesige Resonanz“, so Werner Hoffmann von der Interessengemeinschaft Militärgeschichte...