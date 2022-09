Nah dran: Fotografien von Micha Winkler aus Elisenau bei Ahrensfelde (Barnim) unter dem Titel „Made in GDR" sind jetzt in den Trafo-Galerien in Falkenhagen und Reitwein zu sehen. Bei der Vernissage in Falkenhagen felhlte der Träger des MOZ-Kunstpreises 2022 überraschend – warum? © Foto: Michael Pommerening