Gleich geht es los: Im Beisein von Pfarrer Arno Leye, extra erschienen mit markanter Mitra (Mütze des Heiligen Nikolaus) sowie Hirtenstab (r.), setzte sich der große Tross der Neutrebbiner Mopedfreunde am Sonnabend, 18. Dezember, zu ihrer Ausfahrt „Weihnachtsmänner on Tour“ auf dem Friedensplatz in Neutrebbin in Bewegung. © Foto: Cornelia Link-Adam