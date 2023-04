Das Krankenhaus MOL GmbH mit den Standorten in Wriezen, Seelow, Strausberg und Bad Freienwalde, bietet Betroffenen und Interessierten rund um die Zuckerkrankheit auch in diesem Jahr ein spezielles Service-Angebot an. Im Krankenhaus von Strausberg findet am Mittwoch, 26. April, für alle interessierten Diabetespatienten das zweite Diabetes-Café statt. Das hat die Klinik-Sprecherin Katharina Fink am Freitag, 21. April, mitgeteilt. Bei der Zusammenkunft am kommenden Mittwoch geben demnach die Diabetesberaterinnen des Hauses den Betroffenen in gemütlicher und ruhiger Atmosphäre die Zeit, sich auszutauschen und Empfehlungen zum Umgang mit der Erkrankung. Davon provitieren können beispielsweise aber auch Angehörige von Betroffenen, die oftmals pflegend zur Seite stehen.

Wie Katharina Fink ausführte, werde die Veranstaltung bewusst wieder geteilt: „Um 16 Uhr treffen sich die Patienten mit Typ 2 Diabetes und um 18 Uhr die Typ 1-Patienten“; führte die Sprecherin aus. Veranstaltungsort ist wieder die Cafeteria im Krankenhaus von Strausberg.

Was wird im Detail angeboten?

Um die Lebensqualität und den Krankheitsverlauf günstig zu beeinflussen, bieten die Mitarbeiterinnen des Diabetes-Teams bei der Zusammenkunft den Patienten verschiedene Möglichkeiten ihre Sorgen, Nöte und Ängste los zu werden. „Wer Gesprächsbedarf hat, ist herzlich eingeladen“, so Fink.

Darüber hinaus wird das geschulte Fachpersonal bei Bedarf interessante Vorträge zum Thema gesunde Ernährung oder Fußpflege bereithalten. Die Beraterinnen geben auch praktische Tipps und Anleitungen bei der Blutzuckermesskontrolle, Hinweise zur Zubereitung von Speisen sowie zur Gewichtsreduktion und bei Bluthochdruck oder die richtige Fußpflege.

Weitere Treffen geplant

Bei diesem einen Angebot soll es nicht bleiben. Geplant ist laut Krankenhaus MOL GmbH, dass das Diabetes-Café sich immer am letzten Mittwoch im Monat trifft. Eingeladen sind auch alle Angehörigen, Freunde, Bekannte und Betreuer.