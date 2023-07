Die Imbisse um die Basarreihen herum sind auch wochentags gut gefüllt, kleine Einkaufsgruppen laufen gemütlich über den Grenzmarkt in Kostrzyn an der Oder. Doch nur wenige Ecken wirken belebt. Früher galt dieser Grenzmarkt mal als populärer als die Konkurrenz in Słubice oder Hohenwutzen.

Nun ma...