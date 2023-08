Auch wenn der August in diesem Jahr etwas launisch erscheint, gehört er doch zu den warmen Monaten. Und was ist an heißen Sommertagen erfrischender als ein leckeres Eis? Doch wo genau findet man in Seelow und Umgebung gute Eiscafés oder gemütliche Eisdielen? Um dieser Frage auf den Grund zu gehe...