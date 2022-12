Erstmals seit einigen Jahren muss der Entsorgungsbetrieb MOL (EMO) die Gebühren anheben. Dies allerdings noch nicht so hoch wie zunächst berechnet, erklärte EMO-Chefin Angela Friesse im Kreistag MOL. Denn der Betrieb habe gut gewirtschaftet und kann eine „Überdeckung“ von 1,57 Millionen Euro dazu einsetzen, die Gebühren zu stabilisieren. Das kommt alle Gebührenpflichtige zugute.

In allen Bereichen des EMO liegen die Kostensteigerungen bei rund 8 Prozent. Bereits bei einer Steigerung von 3 bis 5 Prozent könnten die Unternehmen, die der EMO gebunden hat, eine Anpassung der Tarife verlangen. Sogar die Herstellung des Abfallkalenders ist dreimal so teurer als im Vorjahr, so Friesse. Vor allem aber seien es die gestiegenen Dieselkosten, die Lohn- und Gehaltssteigerungen sowie die steigenden Kosten für die Unterhaltung der Technik, die die Gebührenerhöhung nötig machten. Man habe sich entschlossen, zunächst nur die Grundgebühren zu erhöhen.