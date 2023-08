Die erste urkundliche Erwähnung von Friedersdorf war in einem Testament vom 7. Januar 1323, verfasst in lateinischer Sprache. Da hieß das Dorf noch „Frederichstorp“, so steht es in der Chronik des Ortsteils der Gemeinde Vierlinden. Nun sind sieben Jahrhunderte vergangen, was für die Friedersdorfer natürlich ein Grund ist, ordentlich zu feiern. Seit Ende Oktober des vergangenen Jahres laufen die Planung des Organisationskomitees. MOZ.de sprach mit Brigitte Olizeg und Bernhard von der Marwitz, was die Besucher zum Jubiläum erwartet.

„Nahezu das ganze Dorf wird auf den Beinen sein“, erzählt Birgit Olizeg. Und das macht sie sehr stolz. Schließlich wollte man von Anfang an möglichst alle mitnehmen. So hat das Organisationskomitee auf jeder Gemeindevertretersitzung informiert und aufgerufen, sich mit einzubringen. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, erzählt sie mit Stolz weiter. Und Bernhard von der Marvitz ergänzt: „Das ist ein toller Schritt nach vorn in Bezug auf Zusammenhalt im Dorf. Ziel ist es nämlich auch, etwas Bleibendes zu schaffen.“

Offizielles Banner zur 700-Jahr-Feier der Gemeinde Friedersdorf.

© Foto: Julia Deege

Fest in Friedersdorf: Festumzug als Highlight

Los geht es am Freitagabend, 8. September, mit einem Laternenumzug für Groß und Klein. Treffpunkt ist der Dorfteich in der Frankfurter Straße 22. Von dort geht es um 19 Uhr los in Richtung Kunstspeicher, wo ein Feuer auf die Teilnehmer wartet. Die Laternen, Lampions oder Leuchtbänder sollten dazu jedoch selbst mitgebracht werden.

Am Samstag, 9. September, beginnt um 10 Uhr der bunt geschmückte musikalische Festumzug. Dieser startet in der Straße zum Oderbruch und führt über die Ringstraße zum Kunstspeicher. Geplant war der Umzug mit circa 10 historischen Fahrzeugen. Doch aufgrund der großen Beteiligung, auch uns umliegenden Gemeinden, „werden es wohl etwas mehr werden“, freut sich Birgit Olizeg.

Das zentrale Festgelände wird sich in der Zeit von 10 bis 18 Uhr rund um den Dorfteich befinden. Dazu wird auch die Straße zum Oderbruch bis zum Abzweig Ringstraße gesperrt. Über 40 Händler und Caterer warten dort auf die Gäste. „Dort wird es ausschließlich regionale Produkte und Naturkost geben,“ unterstreicht Bernhard von der Marwitz. Auf der Festbühne am Dorfteich treten die „Oderdammis“ aus Frankfurt (Oder), die „ Jazz-Familiy-Berlin“ und die Band „Leichtes Gepäck“ aus Fürstenwalde auf. Für die Kinder gibt es ein Kinderprogramm mit Kinderdisco und schminken. Außerdem gibt es ein Karussell, eine Hüpfburg und der Kinderbus ist vor Ort.

Rund um den idyllischen Dorfteich in Friedersdorf finden am 9. September tagsüber die zentralen Feierlichkeiten statt.

© Foto: Peter Grenz

Am Kunstspeicher findet ein Handwerkermarkt statt und im hinteren Teil werden Landmaschinen im Wandel der Zeit präsentiert, von pferdebetriebenen Maschinen über historische Traktoren bis hin zur modernsten Erntetechnik. Das Wirtshaus ist an diesem Tag geöffnet und bietet Essen À la carte an. Die Ausstellung zeigt, wofür Friedersdorf steht. Dort, sowie an vielen weiteren Stellen im Ort, kann auch die Chronik von Friedersdorf erworben werden, die anlässlich des Jubiläums nur fünf Euro kostet.

Offene Höfe, Trödelmeile und Partyscheune

An vierzehn Höfen im Dorf, z. B. die alte Post, werden Tafeln in deutscher und englischer Sprache aufgestellt. Sie informieren mit Fotos über die Geschichte und die Personen, die dort lebten. „Die Tafeln sollen im Anschluss dort stehen bleiben“, erzählt Bernhard von der Marwitz. „Einige Höfe, und natürlich auch die Kirche, als Wahrzeichen von Friedersdorf, werden auch geöffnet sein.“

„Darüber hinaus muss unbedingt das Engagement der Volkssolidarität, mit Frau Brigitte Opitz erwähnt werden“, so Bernhard von Marwitz.“ „Sie basteln die Wimpel, um das Dorf zu schmücken.“ „Auch sonst bringen sich viele Friedersdorfer mit ein“, ergänzt Birgit Olizeg, „So sind für den Kuchenbasar fast 50 Kuchen angekündigt.“

Ab 20 Uhr kann dann in der Scheune das Tanzbein geschwungen werden. Auflegen werden die DJ´s Partytunes aus Berlin. „Die machen richtig Stimmung mit Partymusik und Livegesang“, schwärmt Birgit Olizeg. „Das muss man erlebt haben.“ Der Sonntag beschließt dann die Feierlichkeiten mit einem ökumenischen Gottesdienst.

Anreise über B167/Umgehungsstraße

Auf die Parkplatzsituation angesprochen, empfiehlt Bernhard von der Marwitz dringend die Anreise über die B167 aus Richtung Dolgelin. Dort werden ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen, die ausgeschildert sind. Die Baustelle soll bis dahin beendet sein. „Am besten ist jedoch, mit dem Fahrrad oder mit den Öffentlichen anzureisen“, so Birgit Olizeg.