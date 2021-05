In der Marxwalder Straße in Platkow (Märkisch-Oderland) kam es am Freitagabend (30. April) zum Brand einer Garage. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, entwickelte sich das Feuer zunächst im Inneren des Gebäudes und griff dann auf das gesamte Objekt über.

Im Inneren der Garage befanden sich zu...