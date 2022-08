Kaum ein Thema wird im Landkreis Märkisch-Oderland derzeit so intensiv diskutiert, wie das Fischsterben in der Oder, auf das am Dienstag (9. August) Angler in Lebus aufmerksam machten und Anzeige erstatteten. Die Wasserschutzpolizei hat noch am selben Tag an verschiedenen Stellen der Oder zwischen ...