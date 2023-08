Der August ist der perfekte Monat für einen Flohmarkt. Vor allem für diejenigen, die auf der Suche nach Kleidung sind oder welche loswerden möchten. Jetzt – zwischen Sommer und Herbst – werden an den Ständen oftmals beide Jahreszeiten bedient. So lässt sich leicht ein Schnäppchen machen – nicht nur bei Kindersachen. Auch Gartengeräte, Geschirr, Spielzeug und sogar manche Rarität, wie beispielsweise seltene Pokémon-Karten können beim Stöbern entdeckt werden. Im Oderland gibt es dazu demnächst mehr als nur eine Gelegenheit.

Eine besonders reizvolle Location dafür ist der Trepliner See. Im Laufe der vergangenen Jahre ist der Flohmarkt, der hier regelmäßig zum Ende der Badesaison stattfindet, immer beliebter geworden. Am Sonnabend, 12. August, ist es wieder so weit. Von 8 bis 16 Uhr darf wieder nach Herzenslust gefeilscht werden. Wer selbst ein paar Dinge zu verkaufen hat, kann sich bei Sandra Eichner unter der Rufnummer 0152 56099772 anmelden.

Trödeln beim Dorffest in Platkow

In Verbindung mit dem Dorffest auf dem Festplatz wird ebenfalls am Sonnabend (12. August) ein Trödelmarkt in Platkow veranstaltet. Gemeinde und der Dorfclub 1961 Gusow-Platkow laden dazu ein. Los geht es um 10 Uhr. Musikalisch untermalt wird der Markt von DJ Thomas. Händler können sich unter der Rufnummer 0160 2842247 einen eigenen Standplatz reservieren lassen.

Das Dorffest läuft an diesem Tag noch bis in den Abend hinein. Ab 13 Uhr ist die Bastel- und Schminkstraße geöffnet, ab 14 Uhr spielt das Schulzendorfer Tanz- und Blasorchester. Gegen 15 Uhr will Clown Denny das kleine und große Publikum begeistern, bevor um 19 Uhr die Party-DJs auflegen. Für Verpflegung wird während der gesamten Zeit gesorgt.

Flohmarkt in Dolgelin und Reitwein

Flohmarkt-Premiere wird eine Woche später – am Sonnabend, dem 19. August – in Dolgelin gefeiert. Der 1. Dolgeliner Trödelmarkt ist dann von 10 bis 17 Uhr auf dem Gelände der G&G Gmbh im Rosenweg 4c geplant. Die Wettervorhersage für diesen Tag verspricht viel Sonne, keinen Regen und angenehme Temperaturen.

Das Wetter soll sich bis in den nächsten Monat hinein einigermaßen halten. Gut für die Flohmarkt-Fans in Bad Freienwalde, wo im Rahmen des Stadtfestes am Sonnabend (9, September) von 11 bis 17 Uhr in der Karl-Marx-Straße gestöbert werden kann. Am Sonntag, dem 10. September, wird dann zum mittlerweile sechsten Trödelmarkt in den Park am Gemeindehaus von Reitwein eingeladen. Start ist um 10 Uhr. Interessierte – ob als Käufer oder Verkäufer – sind herzlich willkommen. Der Aufbau beginnt bereits um 9 Uhr.

Kindertrödelmeile am Helenesee

Selbst der seit Jahren etablierte City-Flohmarkt in der Magistrale von Frankfurt (Oder) erfreut sich bei den Märkisch-Oderländern immer größerer Beliebtheit. An die 100 Stände von Hobby-Händlern, aber auch von Trödel-Profis laden immer am ersten Sonnabend im Monat (2. September) von 10 bis 16 Uhr zum Stöbern ein. Angeboten werden neben Kindersachen und Spielzeug auch Münzen, Geschirr, Schmuck, Schallplatten und sogar Pflanzen. Das Auto kann auf dem zentralen Brunnenplatz oder in den Parkhäusern der drei Einkaufscenter in der Innenstadt abgestellt werden.

Als Geheimtipp hingegen gilt der Antik- und Trödelmarkt im Freizeit- und Campingpark Helenesee bei Frankfurt (Oder). Die nächsten Termine sind für den 13. August und den 10. September – beides ein Sonntag – anberaumt. Zwischen 9 und 17 Uhr können ausrangierte Dinge hier auch ohne Voranmeldung angeboten werden. Es gibt sogar eine Kindertrödelmeile. Unter der Rufnummer 0171 5222253 erhalten Interessierte nähere Informationen.