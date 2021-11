Organisierte Unterstützung: Auch für Menschen in Patras (Griechenland) hat der Verein "Wir packen`s an" eine Hilfsaktion ins Leben gerufen. Andreas Steinert und seine Mitstreiter hatten die gespendeten Masken in der Deko-Scheune in Bad Freienwalde gelagert. Jetzt will der Verein eine ähnliche Aktion für geflüchtete Menschen an der belarussisch-polnischen Grenze starten. © Foto: Steffen Göttmann