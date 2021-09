Das große Finale im Sparkassen-Oderland-Cup 2021 in Münchehofe bei Hoppegarten beginnt bereits am Donnerstag mit 46 Startern der Junior-Tour. Bei der Dressur hatte vor einer Woche Eliza Bek aus Schöneiche vor den Berlinerinnen Rania Rührdanz und Julie Sydow gewonnen. Am Samstag beginnt in Mü...