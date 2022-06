„Wir sind so froh“, erklärt Kai Stähler, Vorsitzender Vorstand der Wichern Diakonie Frankfurt (Oder) während der Eröffnung des sozialpsychiatrischen Wohnprojekts in Reitwein am Freitag (24.06.). Er erinnert die Gäste an die ungewöhnliche Geschichte, die das Vorhaben gehen musste. Ursprüng...