Am Sonnabend, 4. Dezember, ist es soweit: Um 10.30 Uhr eröffnet Kirstin Turek ihr Atelier in der Stallstraße 1 in Podelzig. „Das Oderdeichschaf“ betreibt die passionierte Strickerin schon seit einigen Jahren nebenbei. Jetzt kündigte sie ihren sicheren Job in einer Steuerkanzlei, um mit 54 Jah...