Als Erste durften Schüler der Klasse 3a der Grundschule Seelow im Sommer 2020 in dem von der Kreisstadt herausgegebenen Buch „Leo, der kleine Ziegenbock aus Seelow“ blättern. Damals hätte sich die Autorin Christine Hellert nicht träumen lassen, dass sie ihrem niedlichen Leo aus der Geschichte einmal im wirklichen Leben begegnen könnte. Doch gut drei Jahre später ist genau das eingetreten. Am Dienstag erhielten zwei junge Ziegen in einer festlichen Namensgebung im Haustiergarten Mallnow den Namen Leo und Leon. Wie kam es dazu?

Schon mehrere hundert Jahre bezeichnet der Volksmund die Stadt Seelow als „Zicken-Seelow“. Was einst Tierhaltung beschrieb und später Großstädter eher abfällig verwendeten, wurde in jüngster Zeit zum liebevollen Markenzeichen für die Stadt. Man schmückte sich mit Ziegen-Kunstwerken, schuf Maskottchen und machte sie zum Träger touristischer Sympathiewerbung.

Stadt Seelow übernimmt Patenschaft für die Ziegen

Deshalb stimmte die Stadtverordnetenversammlung von Seelow letztlich am 27. Juni dem Vorschlag zu, für zwei Ziegen im Mallnower Haustiergarten die Patenschaft zu übernehmen. Die dafür notwendige schriftliche Vereinbarung mit dem Betreiber des Haustiergartens, dem Dorfentwicklungsverein Malnowe, unterzeichneten am Dienstag (11. Juli) der amtierende Bürgermeister Robert Nitz und der Vereinsvorsitzende Christian Woitke vor großem Publikum.

Aus der Stadt Seelow waren nicht nur Kinder der Awo-Kita „Max und Moritz“ und der DRK-Kita „Märchenland“ zu dem Ereignis gekommen, sondern auch der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Wolfgang Heinze und weitere Stadtverordnete. Aus Mallnow nahm zudem der Ortsvorsteher Andreas Böttcher und zahlreiche Mitglieder des Dorfentwicklungsvereins sowie Mädchen und Jungen der Mallnower Kita „Zwergenland“ teil.

Tierpflegerin Bianka Mitt präsentierte die Ziegen Leo und Leon dem Publikum im Haustiergarten Mallnow.

© Foto: Cornelia Mikat

Haustiergarten auf der Suche nach weiteren Förderen

Vor der Unterzeichnung der Vereinbarung hatte bereits der Einwohner des Ortes und Pfarrer Stefan Felmy – unter munterem Beifall der Gäste – den beiden Ziegen Leo und Leon feierlich ihre Namen gegeben. Zusammen mit den Kita-Kindern und auch dem Publikum stimmte er dann zwei Kinderlieder an.

Christian Woitke, Vorsitzender vom Dorfentwicklungsverein Malnowe, und Robert Nitz, amtierender Bürgermeister der Stadt Seelow, unterzeichneten den Patenschaftsvertrag für Leo und Leon.

© Foto: Cornelia Mikat

Christian Woitke berichtete, dass die Tierpflegerin Bianka Mitt die zwei jungen, am 10. März im Ziegenhof Zollbrücke geborenen Ziegen schon etliche Wochen liebevoll im Haustiergarten betreut. Die Patenschaftsübernahme für die Tiere bezeichnete er als wichtigen Schritt zur weiteren Konsolidierung des Haustiergartens. Er hoffe auf weitere Förderer der schönen Anlage und wünsche sich für die Zukunft noch viel mehr Tierpatenschaften. Robert Nitz dankte allen, die sich in der Stadt für die Patenschaft einsetzten und den Mallnower Vereinsmitgliedern. Zukünftig sollen die Leo und Leon öfter bei gesellschaftlichen Höhepunkten, wie traditionellen Festen in Seelow, dabei sein.