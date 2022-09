Fröhlich und ausgelassen tobten am Sonnabend, 24. September, viele Kinder durch den Garten hinter demin Altfriedland . Der gleichnamige Verein hatte zum Basteln vonundan den Dorfbackofen geladen. Und das Angebot als Einstimmung auf die kühlere Jahreszeit, kam durchaus gut an. Denn Familien strömten zuhauf in den Ortsteil von Neuhardenberg