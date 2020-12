Seine Weihnachts-Schaufensterdekoration hat schon Kultstatus. Nicht nur Einheimische, auch viele Stammkunden, die an der Bäckerei Studier in Gusow stoppen, sind jedes Jahr gespannt, was für ein Pfefferkuchen-Wunderwerk der Bäckermeister Peter René Studier zum Advent zaubern wird. Dieses Mal ist es Grimms Märchen „Tischlein deck dich“, sein 21. Schaufensterbild. Natürlich mit den drei Brüdern, dem Goldesel sowie Knüppel aus dem Sack. Ein schönes Pfefferkuchen-Kunstwerk, mit dem der Bäckermeister auch in diesem Jahr vielen Menschen Freude bereitet.