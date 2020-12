Am helllichtem Tag haben Einbrecher am 8. Oktober gegen 11.55 Uhr aus einem Einfamilienhaus in Lebus Gegenstände im Wert von etwa 5400 Euro gestohlen.

Eine Nachbarin der Geschädigten konnte zur Tatzeit zwei männliche Personen beobachten, die sich vom betroffenen Grundstück entfernten. Sie hatten einen vollen Rucksack sowie eine volle Reisetasche bei sich.

Beschreibung der männlichen Personen von der Zeugin

Einer der Männer ist 1,85 Meter groß, hat eine normale Figur, ist 30 bis 35 Jahre alt, hat kurze, hellblonde Haare und hatte einen Basecap, und eine schwarze Sonnenbrille auf. Er trug eine cremefarbene Übergangsjacke mit Kapuze und eine helle Stoffhose. Außerdem trug er eine Reisetasche bei sich.

Die andere Person war etwa 1,70 Meter groß, hat eine schmächtige Statur und hat helles, welliges Haar. Das Alter wird auf Anfang 30 geschätzt. Er trug eine farbige Jacke und eine blaue Jeanshose. Er trug einen Rucksack bei sich.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass es sich bei diesen beiden Personen um die Täter des Wohnraumeinbruchdiebstahls handelt.

Vom zweiten Täter konnte ein Phantombild angefertigt werden.

Wer erkennt diese Person?

Hinweise zur Identität und zum Aufenthaltsort nimmt die Polizeiinspektion Märkisch-Oderland in Strausberg, Tel. 03341/3300 entgegen.