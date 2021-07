Sammeln für Tiere in Not: Sabine Hoffmann aus Kerstenbruch und Dirk März aus Kiehnwerder haben gemeinsam mit Freunden und Bekannten eine Spendenaktion für Haustiere in den von der Unwetterkatastrophe betroffenen Gebieten gestartet. Futter, Decken, Handtücher, Transportboxen und Näpfe warten nun auf ihren Abtransport in eine zentrale Lagerhalle des Tierschutzvereins "Hoffnungsvolle Hände für Tiere" in Bruttig-Fankel/Mosel. Von dort aus werden die Materialien und das Futter an Tierheime und Tierschutzorganisationen weiterverteilt. © Foto: Steffen Adam