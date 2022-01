Die Verbreitung von Bibern schreitet im Landkreis Märkisch-Oderland weiter voran. In fast jeder kommunalpolitischen Sitzung in ländlichen Regionen wird auf neue Schäden an Bäumen oder zugestauten Dorfteiche hingewiesen. Der FDP-Kreisverband Märkisch-Oderland fordert die Landesregierung auf, die...