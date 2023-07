Den kleinen Weg, der in Schönfließ bei Lebus von der L383 kurz hinter der Bushaltestelle am alten Bahnhof links abgeht und an einem Acker vorbei führt, ist eine beliebte Strecke bei Kindern und Jugendlichen. Dabei nutzen sie ihn nicht nur als Abkürzung, sondern vor allem zu ihrer eigenen Sicherh...