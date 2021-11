Der Zuzug auf dem Lande hält unvermittelt an. Das macht sich auch an den Bauflächen bemerkbar. Lagen sie in den Dörfern des Amtes Seelow-Land über Jahre brach, werden mittlerweile ständig freie Baufelder gesucht. Um neue Gebiete für Häuslebauer entwickeln zu können, lassen die Gemeinden ihre...