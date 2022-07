Mäharbeiten auf dem Deich: Mitarbeiter des Gewässer- und Deichverbands Oderbruch (GEDO) mähen am Oderdeich. Der GEDO ist ein Wasser- und Bodenverband im östlichen Brandenburg zwischen Frankfurt (Oder) im Süden und Hohensaaten im Norden. Seine Fläche umfasst 131.810 ha. Er hat seinen Geschäftssitz in Seelow und unterhält Stützpunkte in Wriezen und Groß Neuendorf. Der Verband unterhält und bewirtschaftet:- für seine Mitglieder:• 1.250 km Gewässer II.Ordnung, • 35 Schöpfwerke • 271 Wehre und Staue • 72 Pegelanlagen - im Auftrage des Landesumweltamtes Brandenburg:• 161 km Gewässer I. Ordnung• 64 km Deichseitengräben • 80 km Hauptoderdeiche • 3 Schöpfwerke• 17 Wehre und Staue • 1 Heber • 2 Durchleiter © Foto: Oliver Voigt