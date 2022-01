Für das Planen und das Umsetzen eines Sanierungsprogrammes, wie es aktuell in der Seelower Mitte rund um das Alte Kaufhaus erfolgt, werden sonst rund 15 Jahre veranschlagt. Das Seelower Programm war 2016 beschlossen worden und wird noch in diesem Jahr abgeschlossen. Wie ist so etwas möglich? Seelo...