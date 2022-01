Jahrelang standen die Gewächshäuser an de L33 zwischen Gorgast und Golzow leer, gammelten am Straßenrand vor sich hin. Eigentümer des Areals und der Bauten ist die Landwirtschaftsgesellschaft Gorgast/Bleyen. Deren Geschäftsführer Volker Wendland hatte im August 2020 in einer Gemeindevertreters...