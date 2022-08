Alles in schwarz-gelb: Kristina Walter hat sich als BVB-Fan mit ihrem Mann Andreas ihren Lebenstraum in Quappendorf erfüllt - die Farben des Dortmunder Fußballvereins leuchten mitsamt Logo an der Fassade des neugebauten Eigenheims sowie auf dem VW namens „Emma". Doch auf dem Grundstück gibt es noch weit mehr zu entdecken. © Foto: Cornelia Link-Adam